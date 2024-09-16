В Беларуси при смене собственника автомобиля отметку о ТО больше не переносят

В Беларуси с конца 2023 года стал действовать новый механизм переноса отметки о ТО. Сегодня для переноса техосмотра нужно написать заявление и произвести плату за внесение изменений в ранее выданное разрешение, после этого соответствующие данные будут переданы в ГАИ.

Предусматривающие внесение изменений в регистрационные документы случаи определены пунктом 25 "Положения о порядке государственной регистрации и государственного учёта транспортных средств, снятия их с учёта и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2002 № 1849".

К ним относятся: внесение изменений в конструкцию транспортного средства в установленном законодательством порядке, в результате которого изменены его технические характеристики, указанные в регистрационных документах, замена номерных агрегатов, замена регистрационных знаков, изменение цвета транспортного средства, переименование, изменение местонахождения юридического лица (филиала, представительства и другого обособленного подразделения), изменение места жительства, фамилии, собственного имени или отчества (если таковое имеется) физического лица (индивидуального предпринимателя), возникновение необходимости внесения в графу «Особые отметки» регистрационных документов дополнительных сведений в соответствии с указанным положением либо исключение таких сведений.

По новой редакции новое разрешение на допуск к участию в дорожном движении в случае внесения изменений в документы, связанные с госрегистрацией автомашины, выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства при его утрате (хищении) или утрате (хищении) разрешения на допуск к участию в дорожном движении в период срока его действия не выдаётся.

То есть, смена собственника к вышеуказанным случаям больше не относится. Транспортное средство, соответственно, должно быть представлено на диагностическую станцию для проведения государственного техосмотра не позже десяти дней после его государственной регистрации.