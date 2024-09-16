В Британии умерла самая старая на Земле кошка, ей было 33 года

Кошка, которую считали самой старой в Мире, умерла в возрасте 33 лет, сообщает Daily Star.

Рози ушла из жизни в квартире своей 73-летней хозяйки Лайлы Бриссетт в городе Норвиче.

Кошка родилась в 1991 году и была неофициальной обладательницей титула, потому что официально самой старой кошкой планеты считается 28-летняя Флосси из графства Кент.

Лайла в свое время забрала Рози котенком из приюта. Женщина призналась, что скучает по своей любимице. "Но осталось много хороших воспоминаний, я счастлива, что мы провели время вместе", - добавила она.