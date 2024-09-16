В Британии умерла самая старая на Земле кошка, ей было 33 года

18:27 2024-09-16
В Британии умерла самая старая на Земле кошка, ей было 33 года

Если приравнять возраст домашней любимицы по имени Рози, то он будет равен 152 человеческим годам.

Кошка, которую считали самой старой в Мире, умерла в возрасте 33 лет, сообщает Daily Star.

Рози ушла из жизни в квартире своей 73-летней хозяйки Лайлы Бриссетт в городе Норвиче.

Кошка родилась в 1991 году и была неофициальной обладательницей титула, потому что официально самой старой кошкой планеты считается 28-летняя Флосси из графства Кент.

Лайла в свое время забрала Рози котенком из приюта. Женщина призналась, что скучает по своей любимице. "Но осталось много хороших воспоминаний, я счастлива, что мы провели время вместе", - добавила она.

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