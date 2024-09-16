Акробат из Эстонии впервые в истории по канату пересек Босфор

Канатоходец из Эстонии Яан Руз первый в мире сумел перейти по канату из Азии в Европу, пишет РБК. Его путь по канату составлял почти 1,1 тысячи метров над Босфорским проливом. Веревка была натянута между опорами Босфорского моста - на высоте 165 метров над землей.

Трехкратный чемпион мира по слэклайну (хождению по стропе, натянутой между двумя объектами, без специальных балансиров) эту дистанцию прошел за 47 минут.

Яан считает Босфор «особым местом для слэклайна». По его словам, он очень рад, что сумел войти в историю. Как уточняется, возможность пересечь пролив по канату ему предоставило местное министерство транспорта и управление автодорог Турции.

Ранее канатоходец преодолел дистанцию в 3,6 тысячи метров на канате в Италии. В 2023-м году он прошел по 150-метровой светодиодной линии на высоте более 195 метров между башнями небоскреба Katara Towers в Катаре.

Слэклайном Руз начал заниматься в 18 лет. Он - первый и единственный спортсмен, выполнивший двойное сальто назад на канате.