В Чикаго запускают программу «самоинформирования», чтобы люди сообщали в своих же правонарушениях

Федеральные прокуроры представили в Чикаго новую программу, призванную мотивировать людей заявлять о собственных правонарушениях. Участникам программы предлагается взамен своеобразная «карта освобождения от тюрьмы», сообщает chicago24online.com.

Данная инициатива направлена на тех, кто вовлечен в преступные деяния в силу профессиональной деятельности, и предлагает избежать уголовного преследования, если люди добровольно раскроют информацию и окажут правосудию дальнейшее сотрудничество.

При этом на очень серьезные преступления программа «самоинформирования» не распространяется. Она также недоступна для федеральных выборных должностных лиц, работников федеральных правоохранительных органов, высокопоставленных лиц в частных организациях. Участие в ней запрещено и для лиц, которые были уведомлены, что являются объектом федерального расследования.