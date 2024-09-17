В Америке стремительно распространяется энтеровирус, крайне опасный для детей

18:21 2024-09-17
В Америке стремительно распространяется энтеровирус, крайне опасный для детей

Его частицы обнаружены в сточных водах, этот вирус может вызывать у детей паралич и поражение нервной системы.

На территории США очень быстрыми темпами распространяется энтеровирус D68, который вызывает паралич у детей. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные организации по контролю и мониторингу сточных вод WastewaterSCAN.

По словам директора WastewaterSCAN Александрии Боэм, нуклеиновые кислоты EV-D68 эксперты находят в сточных водах по всей стране, их уровень растет.

Только за август 2024 года количество обнаруженных частиц вируса в сточных водах Америки увеличилось приблизительно в шесть раз.

Как отмечается, этот вирус может иногда вызывать у детей паралич, поражение нервной системы, слабость в конечностях. Обнародованные данные вызывают у американских медиков опасения по поводу возможного роста числа заболеваний.

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