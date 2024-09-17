Тoyota презентовала умный минивэн Sienna, который может заботиться о детях

18:32 2024-09-17
Тoyota презентовала умный минивэн Sienna, который может заботиться о детях

Этот автомобиль способен сам позвонить владельцам, если они забыли в салоне самое важное.

Функциональность минивэнов вывела Тoyota на новый уровень с моделью Sienna 2025 года. Она станет первой машиной бренда, которая может позвонить владельцу, если тот забыл в машине ребенка, сообщает 32cars.ru.

Данное новшество стало частью системы Advanced Rear Seat Reminder, которая основана на радарах, отслеживающих наличие пассажиров на задних сиденьях.

Радар установлен в потолке автомобиля, он сканирует пространство второго и третьего ряда сидений. Если водитель закрыл машину, и система при этом обнаружит кого-то в салоне, начинают мигать аварийные огни, а замки издают звуковые сигналы.

Если в течение 90 секунд человек не вернется, раздастся сигнал клаксона. А через четыре минуты Toyota отправит водителю текстовое сообщение, еще две минуты – сделает автоматический звонок на телефон.

Этой системой, которая идет с 10-летней подпиской на Safety Connect, будут оснащены все версии Toyota Sienna 2025 года - начиная с базовой комплектации LE. 

Иные изменения в новой версии включают 12,3-дюймовую цифровую приборную панель (в средних и высших комплектациях), а еще -  возвращение встроенного пылесоса и холодильника в моделях Limited и Platinum.

А под капотом Sienna 2025 года все останется прежним: гибридный двигатель с 245-ю лошадиными силами, а еще -  возможность выбора между передним и полным приводом.

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