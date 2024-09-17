Китай стал в августе лидером мира по продажам автомобилей

19:49 2024-09-17
Китай стал в августе лидером мира по продажам автомобилей

Компании Поднебесной за этот месяц продали 1,97 миллиона машин, что на заметно больше, чем автозаводы США или Европы.

Мировой авторынок в августе снизился на 3,5 процента. За последний месяц лета продано 6,89 миллиона легковых и легких коммерческих машин, уточняет Газета.ру со ссылкой на консалтинговую компанию GlobalData.

Лидером по продажам авто в этом месяце стал Китай, продавший 1,97 миллиона машин. Компании из США сумели продать 1,43 миллиона экземпляров. А авторынки Западной Европы реализовали всего 0,76 миллиона авто, Восточной Европы — 0,36 миллиона.

К слову, в Восточной Европе рост спроса на машины происходит в основном из-за России, где покупательская активность подскочила за счет предстоящего повышения утильсбора в октябре.

В Южной Америке дилеры сумели продать 0,26 миллиона машин, в Японии - 0,33 миллиона, в Канаде 0,16 миллиона и в Южной Корее - 0,13 миллиона экземпляров.

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