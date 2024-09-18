Женщины, без которых человечество до сих пор жило бы в пещерах

Мало кто знает, но очень многим громким изобретениям мы обязаны именно женщинам. Например, звезда Голливуда Хэди Ламар внесла огромный вклад в изобретение GSM, GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Актриса разработала принципы шифрования информации для незакрытых каналов связи, которые были использованы при создании таких технологий.

А матерью программирования и первый программистом в истории называют английского математика Аду Лавлейс. Графиня стала известна совместной работой с Чарльзом Бэббиджем, разрабатывавшим аналитический двигатель- прародителя современного компьютера. Ее главный вклад в программирование кроется в записи алгоритма для аналитического двигателя, он считается первым программным кодом.

Маргарет Уилкокс - женщина, которая изобрела автомобильный обогреватель еще в конце 19 века. Она решила: поскольку двигатель выделяет много тепла, то можно пропустить воздушный канал через него, а потом направить нагретый воздух обратно в салоны. Патент на свою идею миссис Уилкокс получила в ноябре 1893 года.

Автоматическую посудомоечную машину спроектировала и сконструировала (с помощью механика Джорджа Баттерса) американка Жозефине Кокрейн.