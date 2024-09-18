Блогер раскрыл миру способ чистки картошки в стиральной машине

Тик Ток доказывает: народная мысль простирается просто в неведомую даль в поисках простых способов экономии времени на бытовых операциях.

Оригинальный способ блогера, придумавшего необычный способ чистки картошки в стиральной машине, рвет эфиры.

Мужчина показывает, как загружает клубни, добавляет туда же жесткую губку для чистки сковород, и нажимает на пуск.

И еще через 20 минут - достает из стиралки уже очищенный картофель.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Если одни одобрили ноу-хау мужчины, то другие уверены, что при таком использовании техника скоро выйдет из строя.