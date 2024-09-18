Водитель автобуса на мосту в Чикаго вылил содержимое туалета, и оно попало на туристов проходившего мимо прогулочного лайнера

12:30 2024-09-18
Водитель автобуса на мосту в Чикаго вылил содержимое туалета, и оно попало на туристов проходившего мимо прогулочного лайнера

По стечению обстоятельств, он как раз проплывал мимо в это же время, и все содержимое автономной канализации попало на пассажиров судна.

Курьезный случай произошел в Чикаго, сообщает блогер Мэвл в ТикТок. Водитель туристического автобуса, пока стоял в пробке на мосту, решил сбросить в реку содержимое локальной канализационной системы.

Мост, как выяснилось, здесь был оборудован системой отвода дождевой воды, и через эту систему отходы жизнедеятельности стали стекать прямо в реку. 

По стечению обстоятельств, как раз в это время мимо проплывало прогулочное судно с туристами, и свыше сотни пассажиров оказались залиты этими отходами.

Позже компания, которой принадлежал автобус, принесла публичные извинения за действия водителя. Самого водителя в итоге обвинили в загрязнении окружающей среды, а компанию - оштрафовали на 200 тысяч долларов.

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