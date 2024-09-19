Два британцы украли древние сокровища викингов и попали в тюрьму на 10 лет

Жители Британии присвоили древние сокровища, которые оцениваются в миллионы фунтов стерлингов, и оказался за решеткой, пишет BBC News.

Джордж Пауэлл вместе со своим напарником Лейтоном Дэвисом в 2015-м году, прочесывая с металлоискателями окрестности города Ай в графстве Херефордшир, наткнулись на древний клад викингов.

Среди сокровищ было золотое кольцо IX века, серебряный слиток, браслет с головой дракона, датируемый V веком хрустальный кулон и свыше 300 монет. Общая стоимость клада оценивалась в три миллиона фунтов стерлингов.

Мужчины не стали декларировать найденные сокровища, чтобы получить не половину их стоимости, а целиком всю сумму. И попытались тайно продать их коллекционерам.

Но их раскрыли. В 2019-м году Пауэлла приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы, а Дэвису дали пять лет тюрьмы.

В декабре 2022-го года суд потребовал, чтобы Пауэлл выплатил свыше 800 тысяч фунтов стерлингов, а Дэвис - 600 тысяч фунтов стерлингов.

Но укравшие сокровища кладоискатели не вернули деньги, и их обоих приговорили к дополнительному тюремному сроку, добавив еще по 5 лет. В общей сложности британцы проведут в тюрьме десять лет.