Права на половину Telegram Павла Дурова заявила предполагаемая мать его детей

16:49 2024-09-19
Права на половину Telegram Павла Дурова заявила предполагаемая мать его детей

Ирина Болгар подняла свои ставки в требованиях к бывшему гражданскому мужу и заявила, что Telegram их совместно нажитое имущество.

Ставшая известной, как мать троих детей Павла Дурова, женщина по имени Ирина Болгар подняла свои ставки в требованиях к бывшему гражданскому мужу.

Болгар утверждает, будто компания Telegram - совместно нажитое ею с Дуровым имуществом. По словам Ирины, их совместная жизнь якобы длилась около 10 лет. Она потребует половину прав на Telegram и решительно намерена вступить в спор через судебные тяжбы.

Ирина утверждает, что ранее имела доступ к активам руководителя Telegram, однако соответствующие договоры, как заявила женщина, «не защищали полностью ее права».

«Я верила, что у нас с детьми будет доступ к семейным ресурсам всегда - несмотря на то, что брак наш официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, в том числе основной актив в виде мессенджера Telegram, зарегистрирован исключительно на его имя», - подчеркнула Болгар в публикации в Instagram

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