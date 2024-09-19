В США у самолета сразу после взлета отвалилась дверь

Двери легкомоторного самолета Diamond DA40 отпали сразу после его взлета в американском курортном городе Мертл-Бич, сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание WMBF News.

По данным Федерального управления американской гражданской авиации, рейс после инцидента пришлось прервать.

На борту воздушного судна были пилот и пассажир, никто не пострадал. Позже стало известно, что двери упали во двор одного из жилых домов. По счастливой случайности, они никого не травмировали.