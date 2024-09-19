В США у самолета сразу после взлета отвалилась дверь

16:57 2024-09-19
В США у самолета сразу после взлета отвалилась дверь

Как стало известно, эта крупная деталь упала прямо во двор частного дома, в результате инцидента никто не пострадал.

Двери легкомоторного самолета Diamond DA40 отпали сразу после его взлета в американском курортном городе Мертл-Бич, сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание WMBF News.

По данным Федерального управления американской гражданской авиации, рейс после инцидента пришлось прервать.

На борту воздушного судна были пилот и пассажир, никто не пострадал. Позже стало известно, что двери упали во двор одного из жилых домов. По счастливой случайности, они никого не травмировали. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:04

Инга Райтова

Toyota представила обновленный Highlander 2025 года

Toyota представила обновленный Highlander 2025 года

Toyota Highlander 2025 года в автосалонах появится уже в ноябре, ее базовая цена составляет 39 520 долларов, что всего на 250 долларов больше, чем раньше.
Инга Райтова
18:54

Инга Райтова

В США пассажирке дали 4 месяца тюрьмы за отказ выбросить в аэропорту сок перед посадкой

В США пассажирке дали 4 месяца тюрьмы за отказ выбросить в аэропорту сок перед посадкой

Девушка отказалась выполнять указание представителя службы безопасности, и стала силой вырывать сумку с напитком.
Инга Райтова
18:05

Инга Райтова

Кит в США проглотил, а затем выплюнул тюленя

Кит в США проглотил, а затем выплюнул тюленя

Это зрелище увидели туристы, для которых организовали путешествие по местам обитания морских животных.
Инга Райтова
17:56

Инга Райтова

Кашпировский спустя 30 лет возобновил свои сеансы экстрасенсорного «лечения»

Кашпировский спустя 30 лет возобновил свои сеансы экстрасенсорного «лечения»

На первый сеанс «то ли врача, то ли шоумена" пришли около 300 человек, которым предложили еще и товары под маркой Кашпировского.
Инга Райтова
17:44

Инга Райтова

Половина владельцев электрокаров хотят вновь заменить их на бензиновые автомобили

Половина владельцев электрокаров хотят вновь заменить их на бензиновые автомобили

Большинство водителей не устраивает система зарядки, проблемы с которой есть во всем мире, а также смущает высокая цена электрокаров.
Инга Райтова
17:31

Инга Райтова

В Америке создали «часы», которые предсказывают дату смерти

В Америке создали «часы», которые предсказывают дату смерти

Ученые университета в Сан-Франциско разработали приложение, способное предсказывать пользователю дату его ухода.
Инга Райтова
17:11

Инга Райтова

Телеканал ТНТ заявил о закрытии Сomedy Club

Телеканал ТНТ заявил о закрытии Сomedy Club

Шоу радовало телезрителей двадцать лет и недавно сменило креативного продюсера, им стал легендарный комик Гарик Харламов.