Телеканал ТНТ заявил о закрытии Сomedy Club

Телеканал ТНТ заявил, что спустя 20 лет своего существования в эфире закрывается одно из основных шоу канала - Comedy Club. Как уточняет КП, якобы 20-го сентября покажут последний выпуск.

Эта новость быстро разлетелась по пабликам и СМИ.

«Дорогие друзья, мы сообщаем вам важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», - сказал Гарик Харламов в новом выпуске.

Но журналисты КП предполагают, что это, с большой вероятностью, - хороший пиар-ход. Издание напомнило, что в конце июля «Камеди» сменили креативного продюсера: за шоу теперь будет отвечать один из его легендарных ведущих Гарик Харламов.

По версии КП, в первом выпуске шоу с Харламовым в качестве продюсера его закрытие было бы нелогичным ходом. Они считают, что, вероятнее всего, Харламов выйдет и объявит о закрытии старого Comedy Clubи выходе нового, «перезагруженного» проекта.