В США пассажирке дали 4 месяца тюрьмы за отказ выбросить в аэропорту сок перед посадкой

20-летняя Ма'Киа Чера Коулман приехала в международный аэропорт Финикс Скай-Харбор в столице штата Аризона и прошла на пункт досмотра. Сотрудник транспортной безопасности предупредил пассажирку, что в ее сумке слишком большая емкость с жидкостью и посоветовал выложить ее.

Девушка указанию не последовала, и попыталась отобрать у сотрудника сумку, в которой был ее любимый яблочный сок. В результате между завязалось перетягивание ручной клади, в котором девушка проиграла, сообщает журнал "Вокруг света".

Переведя дух, она бросилась во вторую атаку, пытаясь забрать сумку из металлического стола, куда ее успели убрать сотрудники. Представители службы безопасности попытались остановить пассажирку, а та двумя руками схватила одну из сотрудниц за хвост на голове и прижала ее голову к столу, затем несколько раз ударила кулаком в голову и даже укусила - опять-таки за голову.

Прибывшие на КПП полицейские скрутили нападавшую. В результате инцидента пострадали не только сотрудники аэропорта, но и другие пассажиры: из-за того, что КПП временно закрыли, их рейсы задержали.

Сотрудница службы безопасности получила сотрясение мозга и попала в больницу. А на Коулман завели уголовное дело и приговорили к 4 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме. Ей также запретили перелеты на ближайшие полтора года после освобождения.