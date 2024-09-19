Toyota представила обновленный Highlander 2025 года

19:04 2024-09-19
Toyota представила обновленный Highlander 2025 года

Toyota Highlander 2025 года в автосалонах появится уже в ноябре, ее базовая цена составляет 39 520 долларов, что всего на 250 долларов больше, чем раньше.

Toyota обновила на рынке США внедорожник Highlander к 2025 модельному году. Компания к 25-летию модели выпускает специальную версию и вносит некоторые изменения в линейку.

Как уточняет cenyavto.com, Toyota Highlander 2025 года в автосалонах появится уже в ноябре. Ее базовая цена - 39 520 долларов, что всего на 250 долларов больше, чем раньше.

Новинка Highlander 25th Edition создан на базе гибридной версии Limited AWD, он выделяется серебристыми акцентами, а также 20-дюймовыми колесами. Покупатели могут выбрать один из двух цветов кузова: Wind Chill Pearl или Heavy Metal.

Внутри также есть особенности: сиденья обиты коричневой кожей с логотипом 25th Edition на подголовниках. Есть также специальная подсветка порогов, оригинальные коврики, дверные накладки. Всего планируется выпустить 2500 таких машин для США, цены пока не объявлены.

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