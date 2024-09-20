Компания Mitsubishi презентовала обновленный внедорожник Pajero Sport 2025

Mitsubishi презентовала обновлённую версию Pajero Sport 2025. Доступны сразу четыре варианта: HPE, HPE-S, Legend, а также новая топовая модификация Legend Black. Механическая часть автомашины при этом осталась без изменений, сообщает speedme.ru.

Обновления коснулись в основном передней части автомобиля. Pajero Sport теперь оснащён новой решёткой радиатора, обновлёнными графическими элементами. Разные версии получили уникальные отделки - с использованием чёрного глянца и сатинированного серебра.

Версии HPE и HPE-S используют 18-дюймовые легкосплавные диски, в Legend и Legend Black — 20-дюймовые.

В салоне внедорожника обновлен руль, добавлен новый кожаный салон - в чёрном или бежевом исполнении. Водителю и пассажирам первых двух рядов доступна электрорегулировка сидений, а также система обогрева. В Legend и Legend Black установлена на приборной панели 8-дюймовая цифровая панель приборов.

Новая модификация Legend Black добавляет ряд уникальных элементов - например, чёрную решётку радиатора и эксклюзивную отделку салона с чёрно-бордовыми сиденьями. Автомобиль предлагается только в чёрном цвете кузова.

Под капотом у Pajero Sport 2025 - 2.4-литровый турбодизель на 190 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Внедорожник оснастили системой полного привода - с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Цены на Mitsubishi Pajero Sport 2025 колеблются в пределах 65-70 тысяч долларов.