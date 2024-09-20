Почему под дачу в СССР выделялись участки строго по 6 соток

У советских граждан одним из любимых видов досуга был отдых на даче. В шезлонге на террасе, правда, граждане не лежали: они разбивали грядки, сажали сады и старались вырастить урожай как можно больший.

Чаще всего в распоряжении дачника было только 6 соток. Почему именно таким был размер загородных участков?

Как уточняет Рамблер, это не было случайностью, все обосновано наукой. Ученый-овощевод Московского сельскохозяйственного института Виталий Эдельштейн подсчитал: одному человеку в год нужно 500,7 килограмма овощей. Для их выращивания вполне достаточно 124,5 квадратных метров земли.

Семья в СССР в среднем состояла из 3-4 человек. Ученый умножил рассчитанную площадь на число членов семьи, добавил немного для выращивания плодовых деревьев и получил площадь 600 квадратных метров. То есть, те знаменитые "6 соток".

Соответствующее постановление о выдаче гражданам именно такие участки земли для дач действовало до самого распада Союза и никогда не пересматривалась.

Почему бы в стране, где хватает площади, не дать людям больше земли? Но тогда считалось, что большие наделы могли побудить дачника продавать излишки, как это делают «проклятые капиталисты». А с ними советскому человеку не по пути.