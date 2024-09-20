Ford заявил об отзыве свыше 144 тысяч автомашин

18:34 2024-09-20
Ford заявил об отзыве свыше 144 тысяч автомашин

Причина отзыва кроется в проблеме с изображением с камеры заднего вида при движении автомашины задним ходом.

Компания Ford отзывает свыше 144 тысяч автомобилей Ford Maverick, которые были выпущены с 2022 по 2024 годы.

Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США, пишет zr.ru.

Причина отзывной кампании - проблема с изображением с камеры заднего вида (при движении автомашины задним ходом).

Производитель теперь уведомит владельцев этих моделей о необходимости приехать в ближайший сервисный центр к дилерам, где специалисты обновят программное обеспечение для устранения проблемы.

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