Ford заявил об отзыве свыше 144 тысяч автомашин

Компания Ford отзывает свыше 144 тысяч автомобилей Ford Maverick, которые были выпущены с 2022 по 2024 годы.

Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США, пишет zr.ru.

Причина отзывной кампании - проблема с изображением с камеры заднего вида (при движении автомашины задним ходом).

Производитель теперь уведомит владельцев этих моделей о необходимости приехать в ближайший сервисный центр к дилерам, где специалисты обновят программное обеспечение для устранения проблемы.