Путешествия дают отсрочку старости

18:45 2024-09-20
Путешествия дают отсрочку старости

Позитивный опыт в путешествиях вызывает выработку гормонов, способствующих восстановлению и регенерации тканей.

Австралийские и китайские ученые в ходе исследования установили: путешествия могут поддерживать физическое и психическое здоровье, замедлять старение. 

Как правило, положительные впечатления в поездках или походах связаны с новой средой и сменой обстановки, физической активностью и спокойным отдыхом.

«Как процесс, старение необратимо. Хотя остановить его нельзя, его можно замедлить», - подчеркнула одна из соавторов исследования, ученый Центра точного здравоохранения Университета Эдит Коуэн Фанли Ху.

Позитивный опыт в путешествиях вызывает выработку гормонов, способствующих восстановлению и регенерации тканей. Когда такие гормоны высвобождаются, система самовосстановления начинает функционировать лучше.

Умеренная активность в путешествиях также снижает напряжение и мышечную усталость, что полезно для костей и суставов. Это же облегчает работу обмена веществ, поддерживает метаболический баланс. 

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