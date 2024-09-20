В Германии обнаружена партитура неизвестного ранее произведения Моцарта

19:04 2024-09-20
В Германии обнаружена партитура неизвестного ранее произведения Моцарта

Приписываемая композитору короткая пьеса найдена в библиотеке в Лейпциге, произведение состоит из 7 частей для струнного трио, и длится около 12 минут.

Неизвестное ранее произведение Моцарта обнаружили в Германии, сообщает авторадил.

Приписываемая композитору короткая пьеса найдена в библиотеке в Лейпциге, уточняет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Это произведение состоит из 7 частей для струнного трио, длится оно около 12 минут. Предполагается, что Амадей Моцарт создал его примерно в конце 1760-х годов.

Композиция называется "Маленькая ночная мелодия", она отсылает к одному из самых известных произведений Моцарта.

Немецкие поклонники композитора смогут услышать ее в ближайшие дни.

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