Дельфины - предвестники хорошей погоды

Дельфины действительно чаще появляются на поверхности воды в хорошую погоду.

Это связано с тем, что в штормовую погоду они предпочитают держаться на глубине, где волнение меньше.

Кроме того, дельфины обладают способностью предчувствовать изменения погоды благодаря своей чувствительности к изменениям атмосферного давления.

Исследования, проведенные океанологами из Института Океанографии Скриппса, показывают, что в 85% случаев появление групп дельфинов вблизи судов совпадало с периодами стабильной хорошей погоды, длящимися не менее 48 часов.

Более того, наблюдения за поведением дельфинов могут дать информацию о приближающихся штормах.

Данные, собранные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), показывают, что дельфины начинают проявлять беспокойство и собираться в большие группы примерно за 12-24 часа до прихода шторма.