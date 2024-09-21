В Южной Корее началась паническая распродажа электромобилей

Массовая распродажа электромобилей началась в Южной Корее. Причиной такого явления стал пожар на электромобиле Mercedes-Benz в Инчхоне, в результате чего было уничтожено более 140 автомобилей, сообщает Ура.ру.
После этого инцидента появились предложения ограничить на подземные парковки доступ электромобилей.
И не только: после пожара рынок оказался наводнен подержанными электромобилями.
Серия Mercedes-Benz EQE, куда входят EQE 300 и EQE 350+ (это та модель, что пострадала при пожаре), а также ее высокопроизводительный аналог AMG и внедорожник EQE, пострадали от реакции рынка особенно сильно.
В итоге цены на эти роскошные электромобили сильно упали. До пожара подержанные модели EQE продавались по цене от 60 до 70 миллионов вон. А теперь некоторые сертифицированные подержанные модели EQE 300 2023 года выпуска реализуются по цене 59 миллионов вон, что заметно ниже их первоначальной цены в 92 миллиона.
Последствия пожара в Инчхоне усугубили и без того трудный для производителей электромобилей в Южной Корее. Аавтопроизводители проводят активные рекламные акции для того, чтобы повысить упавший интерес потребителей к электромобилям.
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