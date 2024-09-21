Великобритания намерена построить подводный город

В Великобритании возводят подводный город. Этот проект Sentinel задуман, как аналог МКС, только в океане.

Как пишут СМИ, финишная миссия создателей - поселить людей под водой. Предполагается, что поселение будет представлять станцию, состоящую из отдельных сферических домов на глубине 200 метров.

Данные модули можно будет пристраивать один к одному, таким образом расширяя подводную колонию.

Разработчики уже арендовали на юго-западе Британии затопленный карьер, где раньше находился дайвинг-центр. Здесь будут тестировать пилотный модуль, который планируется сделать основой домов подводного города, рассказала гендиректор компании DEEP Кристен Тертуле.

По ее словам, этот первый обитаемый управляемый подводный модуль в воду будет спущен в начале 2025 года. Он предназначен для коротких миссий - таких, как тренировки, изучение подводного ландшафта и так далее. Он рассчитан на трех человек.

А на саму станцию Sentinel на дне океана заселиться смогут до 50-ти человек. Люди будут жить в подводном городке 28 дней. Только научными миссиями данный проект не ограничивается: базу планируют использовать для тренировок водолазов либо астронавтов в экстремальных условиях, исследования затонувших судов и так далее.

У проекта есть и туристический потенциал. Модули для Sentinel напечатают на 3D-принтере - с использованием стали, армированной суперсплавом на основе никеля. Подобные компоненты использовались в ракетах SpaceX, и спустить станцию на воду планируется через три года.