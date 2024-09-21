Закрытие Comedy Club оказалось розыгрышом

Новый выпуск Comedy Club вышел на ТНТ. Комики Гарик Харламов и Павел Воля ранее объявили о «закрытии» шоу, а потом заявили, что это шутка и дали старт 20-му сезону, сообщает vz.ru.

Павел Воля также напомнил историю появления Comedy Club, подчеркнув его значимость, а также влияние на современный юмористический жанр.

Ранее в СМИ прозвучало сообщение о закрытии шоу Comedy Club. Было заявлено, будто последний выпуск программы на экраны выйдет 20 сентября.