Закрытие Comedy Club оказалось розыгрышом

Новый выпуск Comedy Club вышел на ТНТ. Комики Гарик Харламов и Павел Воля ранее объявили о «закрытии» шоу, а потом заявили, что это шутка и дали старт 20-му сезону, сообщает vz.ru.
Павел Воля также напомнил историю появления Comedy Club, подчеркнув его значимость, а также влияние на современный юмористический жанр.
Ранее в СМИ прозвучало сообщение о закрытии шоу Comedy Club. Было заявлено, будто последний выпуск программы на экраны выйдет 20 сентября.
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