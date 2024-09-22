Глава АвтоВАЗа рассказал о работе над суббрендом для дорогих автомобилей

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью РБК в ответ на вопрос, планируется ли выделять Aura в отдельный суббренд, заявил: это название «зашло очень удачно» и намекнул на целую линейку суббрендов Lada. Однако от конкретики воздержался.

Журналисты при этом предположили, что маркетологи АвтоВАЗа изучают опыт автопроизводителей Китая, которые «не задумываясь, меняют бренды». Не названы и возможные цены на модели нового семейства Aura, однако из описания удлинённого седана можно понять, что речь идёт о суббренде для дорогих машин. Самая навороченная Aurа, предположительно, будет стоить свыше 30 тысяч долларов.

Планы автогиганта на новый суббренд раскрыли инсайды. По неофициальным данным, на АвтоВАЗе хотят разделить направления бизнеса, и наряду с историческим бюджетным сегментом выпускать более дорогие модели - с претензией на премиум.

Разрыв между доступными и самыми дорогими моделями Lada на самом деле растёт. Сегодня базовые версии Niva Legend и Granta стоят порядка 10 тысяч долларов, а за более оснащённые Vesta SW Sportline надо выложить около 24 тысяч долларов.

В 2025-м году АвтоВАЗ намерен показать кроссовер на базе «Весты», который, вероятно, окажется дороже исходной модели. Максим Соколов подтвердил, что дизайн и габариты новинки утверждены, и речь при этом идёт о сегменте B+. То есть, можно предположить, что длина машины будет более 4,5 метра.