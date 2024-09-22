Глава АвтоВАЗа рассказал о работе над суббрендом для дорогих автомобилей

15:40 2024-09-22
Глава АвтоВАЗа рассказал о работе над суббрендом для дорогих автомобилей

По неофициальным данным, на предприятии хотят разделить направления бизнеса, и наряду с бюджетным сегментом выпускать более дорогие модели.

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью РБК в ответ на вопрос, планируется ли выделять Aura в отдельный суббренд, заявил: это название «зашло очень удачно» и намекнул на целую линейку суббрендов Lada. Однако от конкретики воздержался.

Журналисты при этом предположили, что маркетологи АвтоВАЗа изучают опыт автопроизводителей Китая, которые «не задумываясь, меняют бренды». Не названы и возможные цены на модели нового семейства Aura, однако из описания удлинённого седана можно понять, что речь идёт о суббренде для дорогих машин. Самая навороченная Aurа, предположительно, будет стоить свыше 30 тысяч долларов.

Планы автогиганта на новый суббренд раскрыли инсайды. По неофициальным данным, на АвтоВАЗе хотят разделить направления бизнеса, и наряду с историческим бюджетным сегментом выпускать более дорогие модели - с претензией на премиум.

Разрыв между доступными и самыми дорогими моделями Lada на самом деле растёт. Сегодня базовые версии Niva Legend и Granta стоят порядка 10 тысяч долларов, а за более оснащённые Vesta SW Sportline надо выложить около 24 тысяч долларов.

В 2025-м году АвтоВАЗ намерен показать кроссовер на базе «Весты», который, вероятно, окажется дороже исходной модели. Максим Соколов подтвердил, что дизайн и габариты новинки утверждены, и речь при этом идёт о сегменте B+. То есть, можно предположить, что длина машины будет более 4,5 метра.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:32

Инга Райтова

Назван победитель Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре

Назван победитель Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре

Пилот McLaren Ландо Норрис из Британии стал лидером гонки, обойдя голландца Макса Ферстаппена из Red Bull больше, чем на 20 секунд.
Инга Райтова
16:41

Инга Райтова

WhatsApp с 1 октября перестанет работать на устаревших моделях смартфонов

WhatsApp с 1 октября перестанет работать на устаревших моделях смартфонов

Данное решение компании объясняется тем, что старые версии операционных систем не позволяют обеспечить нужный уровень безопасности и функциональности.
Инга Райтова
16:32

Инга Райтова

Стюардесса рассказала, как выбрать идеальный чемодан

Стюардесса рассказала, как выбрать идеальный чемодан

Эксперт Меган Хомме считает, что чемодан должен иметь 4 колеса и иметь опцию увеличения размеров.
Инга Райтова
16:21

Инга Райтова

Вашингтон намерен запретить китайское и российское программное обеспечение в автомашинах США

Вашингтон намерен запретить китайское и российское программное обеспечение в автомашинах США

Целью новых ограничений будет также недопущение укрепления на американском автомобильном рынке китайских компаний.
Инга Райтова
16:13

Инга Райтова

Эксперт Канунников рассказал об УАЗе с американским мотором V6

Эксперт Канунников рассказал об УАЗе с американским мотором V6

Его под капот внедорожника УАЗ-3151 в 90-х годах установила фирма Uaz of America, машина также получила оригинальную окраску и мягкий верх.
Инга Райтова
16:04

Инга Райтова

Велосипедист в Гродно завалился на автомобиль и нанес ему повреждений на 500 рублей

Велосипедист в Гродно завалился на автомобиль и нанес ему повреждений на 500 рублей

Хозяйка SEAT пытается найти человека, из-за которого на ее машине появились вмятины и царапины.
Инга Райтова
15:49

Инга Райтова

В Африке выпал снег, движение на дорогах ЮАР парализовано

В Африке выпал снег, движение на дорогах ЮАР парализовано

Чрезвычайное явление произошло в середине сентября произошло в Южно-Африканской Республике.