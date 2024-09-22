В США 12-летний подросток защитил своего отца от медведя

Отец и сын пошли на охоту в леса Висконсина, расставили ловушки на медведя и стали ждать, когда зверь выйдет к приманке.

Старший из охотников ранил хищника и вместе с сыном выслеживал медведя несколько часов, сообщает Рамблер.

Загнанный охотниками зверь весом около 200 килограммов не хотел сдаваться и набросился на американца, свалив его с ног. Школьник, не раздумывая, выстрелил в хищника, и смог ликвидировать разъяренное животное.

Его отцу потребовалась медпомощь, у пострадавшего диагностировали перелом руки и множественные рваные раны.