В США 12-летний подросток защитил своего отца от медведя

15:46 2024-09-22
В США 12-летний подросток защитил своего отца от медведя

Загнанный охотниками зверь весом около 200 килограммов не хотел сдаваться, набросился на старшего из охотников, и школьник выстрелил в хищника.

Отец и сын пошли на охоту в леса Висконсина, расставили ловушки на медведя и стали ждать, когда зверь выйдет к приманке.

Старший из охотников ранил хищника и вместе с сыном выслеживал медведя несколько часов, сообщает Рамблер.

Загнанный охотниками зверь весом около 200 килограммов не хотел сдаваться и набросился на американца, свалив его с ног. Школьник, не раздумывая, выстрелил в хищника, и смог ликвидировать разъяренное животное.

Его отцу потребовалась медпомощь, у пострадавшего диагностировали перелом руки и множественные рваные раны.

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