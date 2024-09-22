Эксперт Канунников рассказал об УАЗе с американским мотором V6

Экспортные версии автомобилей УАЗ нередко подвергались доработкам со стороны заграничных дистрибьюторов. Как рассказал эксперт журнала "За рулем" Сергей Канунников, одним из таких проектов стал УАЗ-3151 с мотором V6 от Chevrolet.

Мотор V6 объемом 4,3 литра в середине 90-х под капот внедорожника УАЗ-3151 установила фирма Uaz of America из американского штата Вирджиния. Машина получила оригинальную окраску и мягкий верх.

«Но главное, что американский УАЗ получил мотор V6 с рабочим объемом 4,3 л и мощностью 184 л.с. В России такой двигатель узнали, благодаря Chevrolet Blazer, который собирали в Елабуге», — указал Канунников.

На автомобиль тоже намеревались устанавливать пятиступенчатую коробку передач Borg Warner и дисковые тормоза, но позже данный проект был закрыт.