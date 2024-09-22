Вашингтон намерен запретить китайское и российское программное обеспечение в автомашинах США

Минторговли США планирует выступить с предложением о запрете использования российского и китайского ПО в автомобилях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"По словам источников издания, данный шаг будет включать запрет на применение и тестирование российских и китайских технологий для автоматизированных систем вождения, а также систем связи транспортных средств", — уточняет издание

Основная задача, говорится в публикации, - не допустить отслеживания российскими либо китайскими специалистами передвижения автомобилей в США.

Целью новых ограничений будет также и недопущение укрепления на американском автомобильном рынке китайских компаний, отмечает Bloomberg.