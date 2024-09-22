Стюардесса рассказала, как выбрать идеальный чемодан

Стюардесса American Airlines Меган Хомме рассказала, как выбрать идеальный чемодан, где все вещи оставались бы в целости и сохранности в грузовом отсеке.

Она советует избегать мягких сумок: все багажи должны быть «жесткими либо водонепроницаемыми» - это защитит содержимое от протечек из других сумок.

«Вы не знаете, что хранится в чужой сумке, в каком состоянии находится багажный отсек. Потому на это нужно обращать внимание, чтобы ничего не просочилось в сумку», — предупредила эксперт.

Выбор цвета чемодана тоже имеет большое значение. Меган призвала останавливать свой выбор на чемоданах темного оттенка - так будет легче скрыть царапины, которые могут появиться в поездке.

А еще - посоветовала покупать чемоданы с четырьмя колесами, потому что они более удобны при перемещении.

Идеально, если в чемодане будет еще и функция по увеличению его размеров. «Никогда не знаешь, что собираешься купить в поездке, и все хочется вместить в чемодан», — объяснила Меган.