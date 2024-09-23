Американские фермеры напуганы человекоподобным горбатым монстром

15:51 2024-09-23
Американские фермеры напуганы человекоподобным горбатым монстром

Жители Техаса опасаются, что это чупакабра, которая творит кошмары на фермах и которую ранее видели в странах Ланинской Америки и на юге США.

Кадры с неизвестным науке существом сделаны одной из камер наблюдения, которая установлена в сельской местности американского штата Техас. Эксперты не смогли опознать стоящую на четвереньках фигуру с длинной мордой, маленькой головой и горбом на спине, пишет КП.

Житель штата Майкл Демель, установивший несколько камер в глухих районах, обратил внимание на задние конечности существа, выпиравшиеся «коленками вперед». По его словам, для человека особь слишком мелкая: около метра ростом.

Местные жители опасаются, что это чупакабра. И прячут свою живность - кур, коз, овец.

Как напоминает издание, массовые свидетельства о кошмарах на животноводческих фермах появляться стали примерно с 1995 года. Такое существо видели в Мексике, Чили, Перу, Доминиканской Республике, Аргентине, Колумбии, Бразилии, Никарагуа, на юге США. 

Чупакабры до сих пор остаются "неуловимыми": поймать их никому не удалось. 

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