Жительница Таиланда 2 часа боролась с напавшим на нее питоном

16:00 2024-09-23
Жительница Таиланда 2 часа боролась с напавшим на нее питоном

Четырехметровая змея весом в 20 килограммов обвила женщину в несколько колец и пыталась задушить, на помощь пришел сосед и спасатели.

В пригороде Бангкока четырехметровый питон напал на местную жительницу в ее собственном доме, пишет Bangkok Post.

64-летняя Арром Арунрож живет одна. Она рассказала, что в тот злополучный вечер вернулась домой с работы, поела и пошла мыть посуду в ту часть дома, что расположена рядом с тростниковым лесом. Она сидела на корточках, когда почувствовала резкую боль в бедре. Повернулась - и увидела огромную змею.

Женщина схватила питона за голову, чтобы стащить с себя, но не смогла с ним справиться. Змея в несколько колец обвила Арунрож и пыталась задушить. Тайке пришлось два часа сражаться с питоном, пока ее мольбы о помощи не услышал сосед, который вызвал спасателей.

Прибывшей команде потребовалось полчаса, чтобы освободить женщину от 20-килограммовой змеи. Жертва питона была жива, но выглядела измученной. На теле Арром обнаружили несколько укусов: хотя питоны не ядовиты, но оставленные ими раны способствуют распространению инфекций.

Пострадавшей оказали первую помощь и доставили в больницу.

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