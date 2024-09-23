Крошечная страна Тувалу смогла сказочно разбогатеть благодаря интернету

16:09 2024-09-23
Крошечная страна Тувалу смогла сказочно разбогатеть благодаря интернету

Корпорация ICANN в 90-е годы распределила странам двухбуквенные доменные зоны, и Тувалу достался домен «.tv», что оказалось неожиданно выгодным.

Маленькое тихоокеанское государство Тувалу расположено в Океании. Оно занимает около 26 квадратных километров, а проживает там около 12 тысяч человек, уточняет Рамблер.

Тувалу долгое время была одной из самых бедных и изолированных государств мира. До конца прошлого века его экономика основывалась на натуральном хозяйстве, рыболовстве и международной помощи.

Климат, удалённость от крупных торговых путей, нехватка природных ресурсов делали эту страну уязвимой.

Но с появлением интернета все изменилось. Ключевую роль сыграла международная корпорация ICANN, которая в 90-е годы распределила странам двухбуквенные доменные зоны. Тувалу достался домен «.tv», и это оказалось неожиданно выгодным.

Аббревиатура «tv» привлекла внимание телекомпаний, медиа-платформ, стриминговых сервисов, потому что это ассоциируется с телевидением. Телевизионные сети и интернет-компании осознали ценность этого домена и готовы были платить немалые суммы за его использование.

Сегодня Тувалу ежегодно зарабатывает миллионы долларов за счет лицензирования домена, этот доход составляет около 10 процентов ВВП страны.

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