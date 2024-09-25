Зигзаги судьбы американки, укравшей денег больше, чем кто-либо в мире

14:44 2024-09-25
Зигзаги судьбы американки, укравшей денег больше, чем кто-либо в мире

Софи Лайонс была звездой криминального мира Нью-Йорка середины 19 века, а в конце жизни раскаялась и занялась благотворительностью.

Софи Лайонс родилась в Нью-Йорке в 1848 году. Путь ее жизни был предопределен сразу: отец девочки был известным взломщиком, а мать воровала и торговала краденым. Дедушка тоже прославился как грабитель.

Сама Софи украла свою первую сумочку в 5 лет, а в 12 лет ее впервые арестовали, сообщает автор канала "По ту сторону закона" на платформе Дзен.

В шестнадцать, когда папа и мама отбывали тюремные сроки, Софи попала под опеку известной скупщицы краденого Фредерики Мандельбаум. Она стала одной из лучших учениц ее школы для юных преступников.

Вскоре Софи вышла замуж за карманника Мори Харриса, но счастье их продлилось недолго: во время медового месяца Харрис был пойман при попытке стащить чужой бумажник и приговорен к 2 годам заключения.

Софи утешил грабитель банков Эдвард Лайонс, с которым девушка вскоре обручилась. Лайонс купил для жены дом и потребовал, чтобы та оставила преступную жизнь и посвятила себя ему и детям.

Но та не выдержала и после рождения первенца взялась за старое: стала подворовывать в магазинах и продавать украденное Мандельбаум.

В 1870 году ее осудили за торговлю незаконно добытыми вещами и она попала в тюрьму для женщин на острове Блэквелл. Через год после выхода на свободу её опять арестовали - за попытку украсть бриллианты из ювелирного магазина.

Софи отправили в тюрьму Синг-Синг, где женщина воссоединилась с мужем, и Лайонсы сбежали из заключения. а потом иммигрировали в Канаду с пятью детьми, которых успели нарожать. В 1876 году супругов опять арестовали и экстрадировали обратно в Синг-Синг.

Софи была освобождена первой и приняла решение развестись с Эдвардом. Она познакомилась с молодым и привлекательным вором Билли Берк. Они стали хорошими партнерами по ограблению банков: пока Софи отвлекала клерков, Билли обчищал кассы.

Их совместные операции оказались такими прибыльными, что супруги позволили себе дом на Манхэттене, виллу на Ривьере и ранчо на западе США. Газеты писали про нее, что она украла денег больше, чем-кто-либо в мире.

В 1883 году Софи в очередной раз арестовали и приговорили к трем годам заключения. Когда она в тридцать восемь лет вышла на свободу, приняла неожиданное решение навсегда оставить преступную деятельность.

Софи занялась покупкой и перепродажей домов и остаток жизни посвятила финансированию тюремных библиотек и детских домов. Бывшая преступница часто посещала церковь и жертвовала землю на строительство дома для маленьких детей заключенных.

В 1913 году она издала мемуары «Почему преступление не окупается», где осудила свою преступную деятельность и высказалась против своей благодетельницы Мандельбаум.

Софи Лайонс убитли в своем доме в 1924 году, причем ее убийцы так и остались непойманными.

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