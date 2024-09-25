Эксперт Деннинг считает, что устойчивость грибковых инфекций ведет к пандемии

16:15 2024-09-25
Эксперт Деннинг считает, что устойчивость грибковых инфекций ведет к пандемии

Специалисты призывают к увеличению финансирования исследований в области микозов и разработке новых методов диагностики и лечения.

Обеспокоенность в связи с «тихой пандемией» инвазивных грибковых инфекций выражают биологи. По наблюдениям специалистов, она развивается на фоне масштабной борьбы с опасными вирусами и устойчивыми бактериями, сообщает «Медздрав.Инфо».

Противодействовать этой угрозе сегодня намного сложнее, чем обычным патогенам, и подходящих лекарств не существует.

Ежегодно от грибковых инфекций страдает около 6,5 миллиона человек, летальность при этом составляет около 3,8 миллиона случаев. Из них примерно 2,5 миллиона связаны с воздействием грибков.

Миколог Дэвид Деннинг из Манчестерского университета заявил: случаи смертей от микозов при этом не учитываются в официальной статистике. По его словам, грибковым инфекциям уделяется меньше внимания по сравнению с бактериями и вирусами, и это вызывает серьезное беспокойство.

"Инвазивные микозы во многом недооценены как обществом, так и госструктурами", —цитируют Деннинга РИА Новости.

Специалисты призывают к увеличению финансирования исследований в области микозов и разработке новых методов диагностики и лечения во избежание дальнейших потерь человеческих жизней.

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