Ученые Израиля сумели возродить тысячелетнее библейское дерево из найденного в Иудейской пещере семени

17:16 2024-09-25
Ученые Израиля сумели возродить тысячелетнее библейское дерево из найденного в Иудейской пещере семени

Фитохимический анализ листьев дерева и его и смолы показал, что они богато веществами, помогающими заживлять раны.

Странное семя, которому более тысячи лет (оно датируется периодом примерно между 993 и 1202 годами) обнаружили в 1980-х годах в Иудейской пустыне. Как сообщает Рамблер, анализ ДНК обнаружил его связь с родом деревьев, который, считают ученые, упоминалось в Библии.

Растение назвали «Шева». Его вид принадлежит к роду Commiphora, являющимся членом семейства ладанных и мирровых. В основном такие растения распространены в Африке, на Мадагаскаре, Аравийском полуострове.

Предполагается, что «библейское» дерево - выживший экземпляр вымершей популяции деревьев Южного Леванта (территория современных Израиля, Палестины и Иордании).

Ученые полагают, что это - вариант растения, бывшего источником «цори», то есть смолы, из которой изготавливали широко известный в древности Иудейский бальзам.

Исследователи решили воскресить это растение и 14 лет назад высадили росток. Дерево к сегодняшнему дню выросло почти до 3-х метров и ученым удалось подготовить его описание.

Фитохимический анализ листьев дерева и его и смолы показал: они богато веществами, которые помогают заживлять раны, обладают противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами.

В листьях обнаружен еще и высокий уровень сквалена, используемый в уходе за кожей, отмечает портал Communications Biology.

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