В Индии питбуль загрыз кобру, чтобы защитить от нее детей

Питбуль спас детей в Индии от разъяренной королевской кобры, которая пыталась на них напасть, сообщает Газета.ру.

Издание уточняет, что питбуль по кличке Дженни сумел успешно отразить атаку королевской кобры, которая проникла в сад, где играли дети. Малыши, увидев рептилию, стали кричать от страха. Собака была на другой части участка, однако мгновенно отреагировала на опасность, сумела освободиться от поводка и вступить в схватку со змеей.

Бой, по словам очевидцев, длился около пяти минут, и победа досталась питбулю: он загрыз змею. Хозяин Дженни рассказал, что это не первый случай проявления смелости собаки перед змеями.

«Она уже обезвредила их с десяток», — прокомментировал мужчина.

Владельца животного во время инцидента не было дома, и он очень благодарен питомцу за его защитные инстинкты. Мужчина считает, что последствия "могли бы быть трагическими".