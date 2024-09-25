«Лаборатория Касперского» заявила, что почти 11 миллионов смартфонов заражены вирусом Necro

17:43 2024-09-25
«Лаборатория Касперского» заявила, что почти 11 миллионов смартфонов заражены вирусом Necro

Necro разработан для демонстрации рекламы и оформления платных подписок автоматически, без ведома пользователя.

Специалисты «Лаборатории Касперского» заявили, что не менее 11 миллионов устройств были подвергнуты атаке через популярные приложения магазина Google Play, сообщает astera.ru.

Necro разработан для демонстрации рекламы и оформления платных подписок автоматически, без ведома пользователя. Wuta Camera от Benqu, одно из заражённых приложений, позволяет снимать и редактировать фото, оно было скачано более 10 миллионов раз.

Вирус найден и в Max Browser, который загрузили не меньше миллиона пользователей. Если в Wuta Camera вирус уже удален, то в Max Browser его следы ещё присутствуют.

Эксперты отметили: Necro использует сложные методы для того, чтобы скрыться от систем безопасности, он часто встречается в приложениях для улучшения функционала мессенджеров.

Большинство подобных программ распространяются и вне Google Play, это затрудняет определение точного числа заражённых гаджетов.

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