Акушер в Подмосковье раздавил младенцу голову при родах

Ребенок погиб при родах в Люберцах, куда в Московский областной центр охраны материнства и детства приехала, чтобы стать мамой, 28-летняя девушка, пишет Газета.ру.
Роды были очень тяжелыми и длились в течение 15 часов. Медики решили использовать специальные щипцы.
В итоге малыш получил травмы лица, у него также обнаружили перелом ключицы и диагностировали другие проблемы с жизненно важными органами. Ребенка направили в реанимацию, но спасти его не удалось.
Позже выяснилось, что щипцами сдавили голову младенца так сильно, что у него произошел отек мозга. Кроме того, случилось кровоизлияние во внутренние органы.
За причинение смерти по неосторожности возбудили уголовное дело.
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