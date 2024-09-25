Акушер в Подмосковье раздавил младенцу голову при родах

17:51 2024-09-25
Акушер в Подмосковье раздавил младенцу голову при родах

Трагедия случилась почти два месяца назад, однако известно о ней стало совсем недавно.

Ребенок погиб при родах в Люберцах, куда в Московский областной центр охраны материнства и детства приехала, чтобы стать мамой, 28-летняя девушка, пишет Газета.ру.

Роды были очень тяжелыми и длились в течение 15 часов. Медики решили использовать специальные щипцы.

В итоге малыш получил травмы лица, у него также обнаружили перелом ключицы и диагностировали другие проблемы с жизненно важными органами. Ребенка направили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Позже выяснилось, что щипцами сдавили голову младенца так сильно, что у него произошел отек мозга. Кроме того, случилось кровоизлияние во внутренние органы.

За причинение смерти по неосторожности возбудили уголовное дело.  

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