Кроссовер Chevrolet Groove не прошел краш-тесты

Chevrolet Groove из 5 возможных получил 0 звёзд в краш-тестах латиноамериканской программы по оценке безопасности транспортных средств Latin NCAP, сообщает «Motor1.com».

Chevrolet Groove - дешёвый китайский кросс Baojun 510, который продается на рынках Латинской Америки и Ближнего Востока. Автомобиль стоит 12 тысяч долларов.

Низкая оценка поставлена кроссоверу за слабую структуру кузова, а также плохую защиту водителя, пассажиров и пешеходов.

Latin NCAP рекомендовало производителю автомобиля устранить серьёзные недостатки, потому что машина хорошо продаётся на рынке, однако не является безопасной для её владельцев.