Кроссовер Chevrolet Groove не прошел краш-тесты

18:46 2024-09-26
Кроссовер Chevrolet Groove не прошел краш-тесты

Низкая оценка поставлена автомобилю за слабую структуру кузова, а также плохую защиту водителя, пассажиров и пешеходов.

Chevrolet Groove из 5 возможных получил 0 звёзд в краш-тестах латиноамериканской программы по оценке безопасности транспортных средств Latin NCAP, сообщает «Motor1.com».

Chevrolet Groove - дешёвый китайский кросс Baojun 510, который продается на рынках Латинской Америки и Ближнего Востока. Автомобиль стоит 12 тысяч долларов.

Низкая оценка поставлена кроссоверу за слабую структуру кузова, а также плохую защиту водителя, пассажиров и пешеходов.

Latin NCAP рекомендовало производителю автомобиля устранить серьёзные недостатки, потому что машина хорошо продаётся на рынке, однако не является безопасной для её владельцев.

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