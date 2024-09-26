Mozilla заподозрили в слежке за пользователями Firefox

18:55 2024-09-26
Mozilla заподозрили в слежке за пользователями Firefox

Специалисты считают, что она отслеживает поведение пользователей на различных веб-сайтах, чем нарушает права миллионов европейцев.

С жалобой на Mozilla обратилась австрийская правозащитная группа Noyb. По ее данным, Mozilla включает функцию Privacy Preserving Attribution без уведомления пользователей, сообщает АиФ со ссылкой на Engadget.

Специалисты считают, что такая настройка отслеживает поведение пользователей на различных веб-сайтах, чем нарушает права миллионов европейцев и противоречит Общему регламенту ЕС по защите данных.

Компания, в свою очередь, уверяет, что не передает данные третьим сторонам об активности пользователей. По заявлению Mozilla, PPA повышает конфиденциальность и измеряет эффективность рекламы, не собирая личные данные с веб-сайтов.

Правозащитники, однако, считают данный алгоритм новым способом отслеживания пользователей.

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