Американка наняла киллера для жены своего возлюбленного, но что-то пошло не так

48-летней Мелоди Сассер из штата Теннесси вынесен приговор за организацию заказного убийства, сообщает karl-marks.ru. Женщина пыталась устранить жену мужчины, к которому питала романтические чувства.

Сассер в 2023 году обратилась к администратору сайта в даркнете, чтобы нанять киллера для ликвидации назначенной особы. Заказчица хотела инсценировать несчастный случай или передозировку, перечислив за услуги 10 000 долларов в криптовалюте.

Ожидая исполнения заказа, Сассер через спортивное приложение отслеживала перемещения пары и оставляла угрожающие сообщения измененным голосом. Не дождавшись результата, американка не раз обращалась к исполнителям с требованиями ускорения процесса.

В рамках сделки со следствием женщина признала свою вину. Суд приговорил Сассер к 100 месяцам лишения свободы.