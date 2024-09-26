В Беларуси резко подешевели универсалы Lada Largus

19:51 2024-09-26
В Беларуси резко подешевели универсалы Lada Largus

Ценопад эксперты объясняют тем, что в страну прибыла большая партия таких автомобилей.

В Беларуси резко подешевели универсалы Lada Largus, сообщает Ixbt.com/news со ссылкой на портал Quto.ru.

В страну доставили большую партию таких машин - по цене 50,7 тысячи белорусских рублей. Ранее такие автомобили стоили 52,5 тысячи рублей.

В России, по данным издания, рекомендованная розничная цена Lada Largus стартует с 1,66 миллиона российских рублей. Но на эту модель недавно объявили большие скидки - до 470 тысяч российских рублей.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:37

Инга Райтова

В древнем Эфесе Турции археологи обнаружили могилу гладиатора

В древнем Эфесе Турции археологи обнаружили могилу гладиатора

Согласно надписи на внешней стороне саркофага, там изначально был похоронен гладиатор по имени Евфрат.
Инга Райтова
19:24

Инга Райтова

Американка наняла киллера для жены своего возлюбленного, но что-то пошло не так

Американка наняла киллера для жены своего возлюбленного, но что-то пошло не так

Заказчица хотела инсценировать несчастный случай или передозировку, перечислив за услуги 10 000 долларов в криптовалюте.
Инга Райтова
18:55

Инга Райтова

Mozilla заподозрили в слежке за пользователями Firefox

Mozilla заподозрили в слежке за пользователями Firefox

Специалисты считают, что она отслеживает поведение пользователей на различных веб-сайтах, чем нарушает права миллионов европейцев.
Инга Райтова
18:46

Инга Райтова

Кроссовер Chevrolet Groove не прошел краш-тесты

Кроссовер Chevrolet Groove не прошел краш-тесты

Низкая оценка поставлена автомобилю за слабую структуру кузова, а также плохую защиту водителя, пассажиров и пешеходов.
Инга Райтова
18:40

Инга Райтова

В избирательные комиссии и госучреждения в США стали приходить странные посылки

В избирательные комиссии и госучреждения в США стали приходить странные посылки

Одно из таких отправлений стало причиной эвакуации офиса избирательной комиссии Иллинойса в городе Спрингфилде.
Инга Райтова
18:33

Инга Райтова

В мире хотя создать государство еще меньше, чем Ватикан

В мире хотя создать государство еще меньше, чем Ватикан

Оно займет несколько кварталов в столице Албании и будет популяризировать толерантную версию ислама.