В Беларуси резко подешевели универсалы Lada Largus, сообщает Ixbt.com/news со ссылкой на портал Quto.ru.

В страну доставили большую партию таких машин - по цене 50,7 тысячи белорусских рублей. Ранее такие автомобили стоили 52,5 тысячи рублей.

В России, по данным издания, рекомендованная розничная цена Lada Largus стартует с 1,66 миллиона российских рублей. Но на эту модель недавно объявили большие скидки - до 470 тысяч российских рублей.