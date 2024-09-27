Германия и Турция рассорились из-за донер-кебаба, ЕС их хочет помирить

18:31 2024-09-27
Германия и Турция рассорились из-за донер-кебаба, ЕС их хочет помирить

Страны не смогли прийти к соглашению, чье же это блюдо, каждая считает его своим национальным достоянием.

Турция и Германия поссорились из-за рецептуры приготовления донер-кебаба. Как уточняет журнал "Вокруг света", донер-кебаб - национальное блюдо турецкой кухни. Оно представляет собой мясо с овощами в хлебной лепешке.

В 70-х этот стритфуд гастарбайтеры привезли в Германию, и он за полвека так полюбился немцам, что стал одним из символов местной кухни.

И мир теперь знает два варианта донера - турецкий и немецкий. Их рецептура и вкусы разные, что не нравится туркам. Потому 2 года назад Турция обратилась в ЕС с просьбой защитить «их» донер как «традиционное фирменное блюдо». То есть, официально подтвердить, что рецепт исконно правильного блюда знают лишь турки.

Если ЕС согласится, то немцам и всем остальным готовить донер придется исключительно по турецким спецификациям. Или - придумывать блюду иное название.

В западной вариации донер сегодня подают в пите - с пекинской капустой, листьями салата, соусом. А в Турции подложку делают из риса, добавляют еще картофель фри, томаты и острый перец. Иногда добавляют расплавленный сыр, однако никогда не используют чесночный соус.

Германия выступила против пожеланий Турции. И Европейская комиссия дала сторонам полгода, чтобы прийти к компромиссу: уточнить рецептуру и определиться, чье это все-таки блюдо. Если разрешить спор не получится, Брюссель примет решение самостоятельно.

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