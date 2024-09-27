В Британии за рекордную сумму продали последний «воздушный» Porsche 911

Последний Porsche 911 с воздушным охлаждением двигателя продали в Великобритании. За спорткар с мощностным апгрейдом WLS II и множеством персональных опций покупатель заплатил 614 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Мотор.ру.

С конвейера купе сошло в день смерти Фердинанда Порше - 27 марта 1998 года. И ещё полгода провело в цехах отделения персонализации Sonderwunsch.

Темно-синий Porsche 911 Turbo (993) получил пакет доработок WLS II - установку более крупных турбокомпрессоров, повышение мощности двигателя (до уровня 993 Turbo S — 450 лошадиных сил). Список опций включает также распорки, раздвоенный выхлоп, дополнительный масляный охладитель и 92-литровый топливный бак.

Салон целиком перетянут в кожу Night Blue, на передней панели есть табличка с надписью: «В память о проф. Ферри Порше».

После 26 лет одометр автомобиля показывает чуть более 11 тысяч километров. Уникальная спецификация и историческая важность делают машину желанной для коллекционеров.