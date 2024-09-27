Джонни Депп в образе Джека Воробья навестил детей в больнице Испании. Актёр возродил собственную добрую традицию: ранее он часто посещал детские больницы в образе популярного героя, сообщает championat.com.

Он снова решил порадовать маленьких поклонников и прибыл в больницу испанского города Сан-Себастьян.

Сотрудники клиники рассказали, что Джек Воробей - любимый персонаж местных пациентов, потому дети были в восторге, когда его увидели.

Джек Воробей играл и шутил с мальчиками и девочками, которые лечатся в отделениях педиатрии и онкологии. Врачи отметили, что Джонни Депп помог им на время забыть о трудностях, через которые маленьким пациентам приходится проходить.