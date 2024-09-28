В Румынии обнаружили новую породу кошек

Международными специализированными федерациями официально признана новая порода кошек, обнаруженная в Румынии. Впервые трансильванскую кошку заметили в Карпатах.

Как сообщают СМИ, ее главная особенность - в том, что на свет она появилась естественным путем, а не в результате скрещивания.

Внешние данные этой кошки имеют общие признаки с волками: ее тело покрыто "карпатской шерстью" серого цвета, в которой чередуются белые и черные волоски. А конечности животного светлые.

Также общается, что у кошки, выросшей на воле, необычный характер. Она может быть агрессивной, однако в целом ведет себя смирно и просто так не распускает когти.

Обнаружившие трансильванскую кошку эксперты обратились к румынским федерациям с просьбой приступить к исследованию этой породы.