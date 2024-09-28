«Лаборатория Касперского» разрабатывает собственный смартфон с KasperskyOS

15:07 2024-09-28
«Лаборатория Касперского» разрабатывает собственный смартфон с KasperskyOS

В рамках этого проекта уже создан прототип устройства, на нем внедрены мессенджер Telegram, почтовый клиент и офисный пакет для работы с документами.

"Лаборатория Касперского" работает над созданием смартфона на основе своей операционной системы KasperskyOS, сообщает astera.ru.

В рамках исследовательского проекта уже создан прототип устройства, на нем внедрены мессенджер Telegram и почтовый клиент. Прототип включает также офисный пакет для работы с документами.

Директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов рассказал РИА Новости, что на данном устройстве уже доступен браузер, функции звонков и SMS и приложение «МойОфис». Но точные сроки выхода смартфона на рынок еще неизвестны.

Гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявлял ранее, что компания не намерена выпускать свои собственные смартфоны, но будет предлагать KasperskyOS иным производителям для интеграции в их устройства.

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