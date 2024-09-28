В Австралии будут судить мужчину, который скормил аллигатору курицу

15:24 2024-09-28
В Австралии будут судить мужчину, который скормил аллигатору курицу

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком на 2 года и штраф размером в 24 тысячи долларов.

Мужчина в Австралии бросил курицу в загон к аллигаторам и попал под суд, пишет 9 News. Как уточняет издание, 58-летний Питер Смит признал свою вину в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах.

Адвокат мужчины при этом заметил: его подзащитный вырос в деревне, и просто решил покормить голодного крокодила в парке дикой природы. 

Инцидент произошел в Новом Южном Уэльсе 2 января в парке Oakvale Farm and Fauna World. Скормленная Смитом хищнику курица по кличке Бетти Уайт родилась и выросла здесь же, она была любимицей посетителей.

Утверждается, что мужчина ее выхватил из вольера и бросил к аллигаторам на виду шокированных свидетелей. Владелец парка заявил, что дирекция и персонал были очень опечалены судьбой шелковистой курицы.

«За 43 года существования фермы мы впервые столкнулись с тем, что посетитель проявил такую жестокость», - сказал он после инцидента.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком на 2 года и штраф размером в 24 тысячи долларов.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:14

Инга Райтова

На аукцион в Германии выставлен 6-колесный пикап на базе Porsche 944

На аукцион в Германии выставлен 6-колесный пикап на базе Porsche 944

Свою жизнь автомобиль начал, как Porsche 944 в 1987 году, а потом его переоборудовали в легковой грузовик.
Инга Райтова
17:07

Инга Райтова

Россиянка сделал укол ботоксом и заразилась ботулизмом

Россиянка сделал укол ботоксом и заразилась ботулизмом

Жительница Махачкалы получила процедуру в Москве, оттуда полетела в Турцию, где ей стало очень плохо.
Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

Белорусских маршрутчиков обяжут установить в автомобилях платежные терминалы

Белорусских маршрутчиков обяжут установить в автомобилях платежные терминалы

Такая норма начнет действовать в стране с 1-го ноября 2025-го года, решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Инга Райтова
16:24

Инга Райтова

Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

В масштабном мероприятии приняли участие более 5 тысяч самых активных могилевчан.
Инга Райтова
16:16

Инга Райтова

Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

По их данным, уменьшение скорости самолетов даже на 15 процентов позволит сократить выбросы углекислого газа на 5-7 процентов.
Инга Райтова
16:06

Инга Райтова

Разработку белков для лекарств доверили ИИ

Разработку белков для лекарств доверили ИИ

ИИ-модель EvoRank концентрируется на оптимизации функциональности белков для реальных целей.
Инга Райтова
15:33

Инга Райтова

Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

Они выступили против дополнительных сборов для туристов, которые хочет ввести эта страна.