В Австралии будут судить мужчину, который скормил аллигатору курицу

Мужчина в Австралии бросил курицу в загон к аллигаторам и попал под суд, пишет 9 News. Как уточняет издание, 58-летний Питер Смит признал свою вину в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах.

Адвокат мужчины при этом заметил: его подзащитный вырос в деревне, и просто решил покормить голодного крокодила в парке дикой природы.

Инцидент произошел в Новом Южном Уэльсе 2 января в парке Oakvale Farm and Fauna World. Скормленная Смитом хищнику курица по кличке Бетти Уайт родилась и выросла здесь же, она была любимицей посетителей.

Утверждается, что мужчина ее выхватил из вольера и бросил к аллигаторам на виду шокированных свидетелей. Владелец парка заявил, что дирекция и персонал были очень опечалены судьбой шелковистой курицы.

«За 43 года существования фермы мы впервые столкнулись с тем, что посетитель проявил такую жестокость», - сказал он после инцидента.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком на 2 года и штраф размером в 24 тысячи долларов.