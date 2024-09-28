Разработку белков для лекарств доверили ИИ

ИИ-модель EvoRank, которая использует принципы эволюции для усовершенствования белковых методов лечения и вакцин, представили исследователи Техасского университета в Остине, сообщает ferra.ru.

Данная инновационная система анализирует миллионы вариаций белков, которые встречаются в природе. И на их основе разрабатывает более эффективные и менее токсичные методы лечения.

EvoRank - значительное достижение в сфере биотехнологий, так как помогает выявлять полезные мутации в белках, тем самым ускоряя разработку новых биотехнологических приложений, уточняют ученые.

В отличие от действующих моделей, предсказывающих структуру белков, EvoRank концентрируется на оптимизации функциональности белков для реальных целей.

Ученые уже синтезируют вирусные белки на базе созданных ИИ конструкций, обнаруживая при этом «неожиданные и эффективные» замены. Интеграция EvoRank в создание лекарств может заметно снизить затраты и сократить сроки.